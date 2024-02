Rotatoria di via dei Carabinieri: attenzione la prossima settimana alle modifiche alla circolazione

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Proseguono i lavori di asfaltatura e di posa in opera di guard-rail nell’area della rotatoria di via dei Carabinieri.

Come conseguenza, la prossima settimana sono previste modifiche alla circolazione: in particolare, martedì 13, eventualmente anche mercoledì 14 febbraio, verrà chiusa l’uscita della tangenziale urbana per chi proviene dalla zona dell’ospedale e le direttrici della rotatoria verso il centro e verso l’autostrada.

Giovedì 15, eventualmente anche venerdì 16 febbraio, la chiusura interesserà la circonferenza della rotatoria, per chi proviene dal centro e per chi è diretto verso via Fiorentina.

L’intento è quello di esaurire i lavori nel primo giorno indicato, altrimenti il traffico verrà comunque ripristinato a fine giornata fino al mattino successivo. Dopo di che, l’intervento sarà sostanzialmente terminato e non vi saranno ulteriori disagi.

Altre variazioni a sosta e circolazione sono invece previste in città da lunedì 12 febbraio: fino a mercoledì 14, divieto di transito per i pedoni nel tratto di marciapiede di via Francesco Petrarca che va dal civico 16 per una lunghezza di 10 metri e restringimento dell’adiacente carreggiata.

Fino a giovedì 15 febbraio, divieto di transito per i pedoni nel tratto di marciapiede di via Vittorio Veneto che va dal civico 185/A per una lunghezza di 15 metri e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nell’adiacente carreggiata.

Orari 8,30 – 17,30. Fino a giovedì 7 marzo, divieto di sosta con rimozione 24 ore su 24 dal civico 11 di vicolo della Palestra all’intersezione con via San Lorentino e dal civico 105 di via San Lorentino all’intersezione con via Leone Leoni e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso negli adiacenti tratti di carreggiata.

Fino a domenica 28 aprile, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso nel tratto di via Salvadori che va dall’intersezione con via Romana a quella con via Ippolito Nievo in orario 8,30 – 17,30.