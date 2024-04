Rossi ha deciso: si candida. Parte così la sfida a Mandò. Spaccatura definitiva nel Pd

di Francesco Tozzi

Michele Rossi sfiderà Massimo Mandò per la carica di primo cittadino . L’attuale consigliere comunale del gruppo Democratici per il Comune ha sciolto la riserva, ponendosi alla guida di un gruppo frutto dell’incontro convinto delle forze di opposizione all’amministrazione Cacioli. Si materializza così la spaccatura definitiva in casa Pd e all’interno della maggioranza che amministra il comune unico. 37 anni, Rossi (nella foto) è dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management all’Università di Pisa e vincitore della borsa del Cnr per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale. Si occupa di bilanci di sostenibilità nel polo universitario aretino. È docente di Economia Aziendale e Sviluppo Sostenibile all’Università di Siena, Luiss Business School e Its Energia e Ambiente. Ha una compagna, un figlio di 4 anni, e risiede nel centro di Castelfranco. "Il nostro obiettivo – ha spiegato – è dare un forte segnale di cambiamento, soprattutto nel metodo di amministrare e unire le nostre comunità fino ad oggi trascurate e poco valorizzate. Vogliamo investire sul futuro del nostro comune attraverso un lavoro di squadra che dia valore alle risorse del territorio, a partire da quelle ambientali, e garantisca servizi concreti e funzionali ai cittadini. Non ci interessa un uomo solo al comando, per questo la nostra proposta vuole avere rappresentanti ascoltati di tutti i centri, da Piandiscò a Faella, Vaggio e Castelfranco. Restiamo aperti al contributo e alla partecipazione di quanti vorranno contribuire alla rinascita del comune e alla valorizzazione di tutte le sue comunità".

Tra le battaglie condivise in consiglio comunale, Rossi ha ricordato l’impegno per il recupero della Badia di Soffena e l’iniziativa per l’acqua pubblica contro la Multiutility, la nuova società per azioni a cui il comune ha affidato la gestione del servizio idrico, ma anche le posizioni sulla discarica e sullo spreco di risorse della fusione. "La scelta di un candidato giovane e competente – ha aggiunto il gruppo che lo sostiene – persegue l’in–getto che coinvolgerà associazioni e movimenti del territorio del comune unico". Nessun passo in avanti per l’assessore Filippo Casini, che aveva chiesto le primarie.