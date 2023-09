Rossi e le offese a Napolitano a Montevarchi: "Frainteso"

"Ho scritto quel ‘finalmente’ per una vicenda della mia sfera personale.

Adesso pretendo le scuse e, ove non le ricevessi, darò incarico al mio legale di individuare se ci sono gli estremi per una querela in difesa della mia onorabilità".

Fabio Rossi non ci sta e replica alla segretaria del Pd Sara Brogi, che aveva chiesto a sindaco e vicesindaco di prendere le distanze dal coordinatore di Prima Montevarchi per un commento sulla scomparsa del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Rossi chiarisce che si è trattato di un equivoco: "Se cercano qualcuno che non ha rispetto della morte, lo vadano a cercare nelle proprie fila, quando un consigliere uscì dall’aula per non partecipare al minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi".