Rosolino, Vinci e Santucci. Campioni nazionali dello sport premiano atleti e società locali

Il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, Roberta Vinci, tra le migliori tenniste italiane di sempre, Francesca Cesarini, campionessa mondiale di pole dance e vincitrice di Italia’s got talent 2023, insieme a Lisa Angiolini, medagliata agli europei di nuoto 2021 e 2022 e prossima alle olimpiadi di Parigi 2024 e a Michele Santucci, campione cortonese di nuoto. Saranno loro gli ospiti speciali di "Cortona e le sue stelle", manifestazione per la valorizzazione dello sport locale in programma il prossimo 15 marzo. Un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione Asd Virtus Buonconvento e Tennis Club Seven, con il supporto di Cortona Sviluppo, oltre al patrocinio di Regione e Consiglio regionale della Toscana, Provincia di Arezzo, Coni, Cip e il contributo della Banca Popolare di Cortona.

Lo scopo della serata è quello di valorizzare atleti e società che negli ultimi due anni hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. "Cinque grandi star dello sport nazionale verranno a Cortona per incoronare i nostri atleti e le società che hanno meglio figurato negli ultimi due anni – conferma con soddisfazione l’assessore allo Sport Silvia Spensierati - questi testimonial sono un esempio per i nostri giovani. In questo momento storico così complicato c’è bisogno di diffondere valori sani ai nostri giovani come il senso di sacrificio e la volontà di abnegazione, elementi per raggiungere qualsiasi obiettivo". La manifestazione offre anche un’opportunità di formazione e aggiornamento a tutti gli addetti ai lavori del mondo dello sport attraverso un seminario gratuito condotto da Roberto Bresci, vicepresidente Sc+uola regionale dello Sport del Coni.

Il titolo è "Come cambia l’ordinamento sportivo dopo la riforma dello sport" che si terrà alle ore 17 del 15 marzo al Centro convegni Sant’Agostino. "Quella con Cortona è una bella collaborazione - ha dichiarato Alberto Melis, delegato provinciale Coni Arezzo - questo è un momento particolarmente impegnativo per il movimento sportivo di base in considerazione della riforma di settore. È quindi importante un momento informativo e formativo come quello che andremo a fare nel pomeriggio, aperto e gratuito, per tutte le associazioni".