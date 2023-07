Rosa Chemical e Colla Zio al Mengo Il festival cala i primi assi di Sanremo

di Angela Baldi

Cala i primi assi di Sanremo ed entra nel vivo stasera il Mengo Music Fest. Dopo l’apertura di ieri protagonista sul palco del Prato sarà nella seconda notte di live Rosa Chemical. L’artista di “Made in Italy”, autore del discusso bacio a Fedez all’Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, farà tappa ad Arezzo col suo tour estivo per la seconda serata a ingresso libero del Mengo. Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è entrato nel campionato estivo con “Bellu Guaglione”, un brano che rovescia il modello classico di “O’ Sarracino” proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo. Ancora una volta, l’artista invita a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società. Proprio come in Made in Italy, brano sanremese di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti, un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

Sarà proprio Rosa Chemical oggi alle 18 il primo ospite sullo Sugar Stage di Corso Italia di Mengo Cult, moderato da Vittorio Comand, giornalista di Rockit. Prima di Rosa Chemical stasera uno degli assi della scuderia aretina Woodworm, al Mengo sbarcano i Colla Zio. Freschi della prima esperienza sul palco dell’Ariston e del primo album, torna al Mengo il collettivo milanese. I Colla Zio portano ad Arezzo il Blaster Summer Tour, dopo la partecipazione al Festival e la pubblicazione del primo album Rockabilly Carter, hanno appena presentato il loro nuovo singolo In fondo al blu. Ad aprire la seconda serata del Mengo saranno: Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo. Tutto intorno una città alta blindata, il mercatino sull’anello del Prato e i food truck del cibo di strada. Domani spazio a Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus, prima della doppietta di serate a pagamento di venerdì e sabato con Baustelle, Coma Cose e Salmo per cui la prevendita vola verso il sold out. Gran finale domenica di nuovo a ingresso libero con Planet Funk e Alan Sorrenti.