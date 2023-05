Rondine vola dal Papa Gli studenti guidati dal Vescovo Andrea

Hanno appuntamento con il Papa. Lui, Papa Francesco, che li aspetta all’udienza del mercoledì. E soprattutto dopo, per un faccia a faccia con il sapore della Pace. Saranno in tuttu 33 gli studenti che stamani incontreranno il Pontefice. Sono quelli della World House, in arrivo da Paesi in guerra, e i nove del progetto per il Mediterraneo, che Rondine porta avanti su indicazione della Cei. Un pullman con accompagnatori di peso. Uno evidente, il presidente della Cittadella Franco Vaccari.

L’altro è il Vescovo Andrea Migliavacca. Nella sua agenda quotidiana, meticolosamente aggiornata sul sito della Diocesi, mercoledì 31 maggio risulta libero, un quadratino bianco al posto dei mille colorati intorno. Ma ha un impegno inderogabile. In testa agli studenti le ragazze russe e ucraine che ormai da mesi vivono e collaborano nel borgo e la cui presenza di sicuro ha un grande peso per il Papa. E la presenza del Vescovo lo conferma. L’incontro con Francesco sarà anche un lancio verso lo Youtopic, la festa di Rondine in arrivo: le date vanno dall’8 al 12 giugno, con prologo il 4 al Petrarca con lo spettacolo di Simone Cristicchi. E proprio il 4 tutto si aprirà con una maestosa marcia per la pace, partenza dal parcheggio ex Ipercoop e arrivo sulla collina della cittadella.