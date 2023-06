Rondine lancia il YouTopic con Cristicchi Si comincia con la Marcia della pace

AREZZO

"Nel tempo accelerato, quale spazio alla fragilità e al dolore?". È questo il titolo della settima edizione di YouTopic Fest 2023, il Festival internazionale sul conflitto che aprirà le porte di Rondine, porte che saranno spalancate dalla marcia della pace della mattina dell’8 giugno, primo giorno della settima edizione, che quest’anno propone un nuovo format. YouTopic Fest 2023 ieri è stato presentato nella sala della Giostra del Saracino da Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, Beppe Angiolini, Sugar, Alberto Belli Paci, Pietre d’inciampo di Milano e figlio di Liliana Segre, e Vincenzo Ceccarelli, consigliere Regione Toscana. Quattro giorni, dall’8 all’11 giugno, per offrire un’esperienza integrale dell’umano partendo dal tema della fragilità, per non farsi travolgere o restare paralizzati in quest’epoca in cui tutto è caratterizzato da complessità e accelerazione, ma per fare il "passo possibile" nel modo che è proprio di Rondine: la cura della relazione.

"Con questa iniziativa, Rondine si presenta al cuore ferito delle città. L’idea di questo evento è partita sette anni fa quando gli ex studenti di Rondine sono tornati alla Cittadella raccontando dolori, speranze, successi e insuccessi. Con questa nuova edizione il desiderio è di aprirsi alla cittadinanza dicendo: "Siate curiosi. La guerra divide, mentre la pace unisce, non arrendiamoci alla logica della violenza!". "Così YouTopic rappresenta un tentativo di fare il passo possibile verso la pace", sono state le parole di Franco Vaccari. Dal mondo a Rondine, dalla scuola all’impresa, dalle questioni geopolitiche, ambientali ai temi sociali, economici, culturali fino alla musica, l’arte e lo sport.