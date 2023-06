Rondine lancia il ritorno all’Onu Nuovo progetto al palazzo di vetro Il grido di Maryan chiude il festival

di Alberto Pierini

"Mio fratello era stato appena assassinato: ho cominciato da lì a dire il mio no alla pena di morte". Il grido di Maryan spezza l’ultima giornata dello Youtopic, al gran finale del festival che ha portato oltre duemila persone a Rondine. L’ultima emozione, l’ultima storia. Di un evento che si conclude lanciando un ponte verso l’Onu: l’appuntamento c’è già, ai primi di dicembre. E vedrà il lancio di un secondo progetto, tra le pareti del Palazzo di Vetro.

Un viaggio per due. Stavolta ci sarà anche il Comune, che il sottosegretario generale Moratinos inviterà alle città dell’Onu, all’interno dell’Alleanza delle Civiltà. Un consesso ristretto: ogni centro scelto dovrà avere alle sue spalle un pedigree di pace. Per Arezzo c’è Rondine, per le altre vedremo: ad esempio tra le località ci sarà La Courneve, un’altra opzione che in questo campo ha una bella storia.

L’appuntamento a New York è sullo sfondo del finale del festival. E ne spuntano i primissimi elementi. Perché l’idea ancora da sgrossare è quella di una sorta di terzo stadio nella preparazione dei leader per la pace. Che poi alla fine spesso coincidono con i giovani della World House, quelli provenienti dai paesi in guerra e che qui convivono e soprattutto dimostrano di saper convivere.

Un periodo intensivo di formazione? Forse sì ma si sa, nell’esperienza di Rondine l’incontro e la relazione sono quelli che contano. E magari ci potrebbe essere l’ambizione di mantenere la coppia dei "nemici" e di spenderla insieme nei due rispettivi Paesi. Accompagnando in patria lo stupore di chi dal primo giorno si affaccia sugli incontri apparentemente impossibili. Il Tg di Mosca che trasmetteva la convivenza tra russi e ceceni nei primi anni rispecchia le reazioni agli attuali conflitti.

Un progetto che andrà in tandem con gli altri. Quello sul Mediterraneo, lanciato da Gualtiero Bassetti, dovrebbe trovare un seguito ulteriore sempre sotto la spinta della Cei: che al festival era presente in forze, sia con il presidente Zuppi che con il segretario generale Baturi. E che ha confermato la scelta strategica della cittadella anche per i prossimi anni. Intanto si allarga il progetto sulle scuole: le classi Rondine lasciano l’Italia, il piano è pronto anche in inglese e all’Onu sarà un’altra casella pronta da sfoggiare.

Un quadro nel quale ieri si è completata la corsa del festival 2023. "Sono sorella dell’ex ambasciatore somalo a Ginevra, ucciso in attentato a Mogadiscio": Maryan Ismail racconta il giorno più brutto e insieme quello decisivo della sua vita. "Quel giorno mi trovai ad affrontare un bivio: o annegare nella disperazione, nella ricerca della vendetta, coltivare il dolore o scegliere un’altra strada". Ha fatto così.

"Ho deciso di non volere la pena di morte per coloro che uccisero mio fratello, di applicare il detto africano che dice "le donne africane reggono il cielo". E’ nella stessa Rondine dove Liliana Segre raccontò di non aver voluto sparare al suo aguzzino. Gridò di aver scelto la vita. e la storia continua.