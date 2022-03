Marcia della pace, in cinquemila fino a Rondine

Arezzo, 19 marzo 2022 - Con lo slogan “Unico nemico è guerra” il serpentone della Marcia della Pace è arrivato nella Cittadella di Rondine poco prima di mezzogiorno. Circa 5mila tra giovani studenti venuti da tutta la Toscana, insieme a professori e cittadini comuni hanno percorso dieci chilometri con le bandiere della pace e quelle unite di Russia e Ucraina per dire no al conflitto in corso. Il corteo si è ritrovato nell’Arena di Janine, luogo simbolo del messaggio di pace di Liliana Segre. La senatrice a vita è intervenuta al telefono: “Vi sono vicina e voglio marciare insieme a voi per la pace e vi ringrazio. E’ proprio Rondine il simbolo di libertà e della pace. Vorrei abbracciarvi tutti ma siete troppi anche per una nonna affettuosa come me. Ma io, sono con voi”.

Presenti alla manifestazione il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli: “E’ importantissima la giornata di oggi. I nostri giovani possono dare un contributo importante per destrutturare il conflitto in Europa. Oggi non possiamo dire solo forza Ucraina ma forza pace perché questo conflitto deve cessare. Ognuno di noi deve investire qualcosa: noi ci abbiamo messo energia”.

Secondo l’onorevole Riccardo Nencini: “E’ fondamentale portare ragazzi e ragazze a discutere di questi temi: la pace non basta gridarla ma bisogna costruirla, si costruisce con atti concreti che sono le sanzioni, la Fly zone e corridoi umanitari ma anche facendo capire ai nostri giovani che la libertà è una palestra in cui ogni giorno bisogna andare”. In testa al corteo il presidente di Rondine Franco Vaccari. Al raduno nel borgo il vescovo di Arezzo Riccardo Fontana e il presidente delle Misericordia d’Italia, Domenico Giani.

“Mi sento in un limbo, disordinata, sospesa. Perché sta avvenendo tutto ciò?. Ogni anno andavo in Ucraina a trovare i miei parenti, russi e ucraini sono popoli fratelli, come nella mia famiglia, questo fatto rende peggiore il conflitto e il dolore che sta generando è immenso - l’intervento di Angelina, una studentessa russa di Rondine - . Molti russi fanno fatica a capire il perché e soffrono, la paura è tanta. Io ho paura - ha aggiunto - e la paura rischia di creare un nemico. In Europa sta nascendo l’idea di un nemico russo”.