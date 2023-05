Romizi: “Al di là del presidente, è davvero più conveniente la bolletta di Estra”?

Arezzo, 3 maggio 2023 – “Francesco Macrì 2, la rivincita. O la vendetta. Parafrasiamo pure Hollywood per la vicenda Estra dove da Coingas è venuta un’indicazione solenne, per acclamazione destrorsa, dell’ex presidente su cui siamo in attesa, in merito alla prima puntata della serie, di una sentenza del Consiglio di Stato" così il capogruppo di Arezzo 2020, Francesco Romizi.

“Ci sarebbe da disquisire anche sull’astensione dei sindaci del centrosinistra sulla figura del leader indiscusso di Fratelli d’Italia, ma a lui ci limitiamo chiedendo sommessamente: quanti incarichi intende sommare in capo a se stesso? Allargando poi la riflessione, dovremmo domandarci: nell’ambito delle realtà energetiche nazionali, essere clienti di Estra o di un’altra società cambia davvero le cose?

Qual è la ratio di questi mega-gruppi di derivazione pubblica quando pesanti costi gravano comunque sui cittadini? Un’utenza familiare trova davvero conveniente la bolletta di Estra? Ecco la questione, che mette peraltro in luce diversa le stesse roboanti dichiarazioni del presidente di Coingas sui dividendi che quest’ultima società distribuirà ai Comuni. Una volta dentro al bilancio degli enti locali, serviranno a calmierare quanto Estra recapita con puntuale cadenza?".