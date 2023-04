"Rombo di tuono" tra musica e arte Intorno ai banchi i gol di Gigi Riva

di Claudio Roselli

ANGHIARI

Nella ricca proposta di collaterali della 48esima Mostra Mercato dell’Artigianato di Anghiari, spicca anche in questa edizione la presenza delle botteghe d’arte aderenti al progetto "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno": hanno il loro spazio riservato nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, aperta al pubblico nei dieci giorni di svolgimento della manifestazione. Un appuntamento molto atteso e apprezzato dai visitatori, che hanno l’opportunità di ammirare le creazioni di tanti operatori provenienti da tutta la provincia e che ben rappresentano l’eccellenza dell’artigianato artistico.

L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese e Cna e gli artigiani che partecipano, sono espressione di entrambe le associazioni. E ad Anghiari è di scena quest’anno anche la vicina Sansepolcro con le protagoniste del secolare Palio che disputa due volte all’anno con la città di Gubbio: grazie alla Società Balestrieri biturgense, infatti, armi e verrette dell’antica competizione – adoperate anche oggi – possono essere ammirate nella sala audiovisivi.

Qui fa bella mostra di sé anche "Petra de Burgo", la balestra in miniatura fatta in bosso e in argento che è stata portata nello spazio dall’astronauta Roberto Vittori. Ma la novità principale di questa edizione è rappresentata dalla presenza in piazza Mameli del Comune di Gradara, in un percorso di riscoperta e di valorizzazione di antichi mestieri e di saperi, ideato in collaborazione con il Comune di Anghiari, il liceo artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro e Anghiari e il conservatorio di musica di Vicenza. È una bella opportunità per mettere in evidenza la storia, le tradizioni e il patrimonio culturale immateriale dello splendido borgo marchigiano, tramite giochi storici e artigianato artistico, tra medioevo e rinascimento: arte calligrafica e scrittura amanuense, liuteria storica e tessitoria.

Oggi e domani "gioco storico e didattica ludica della storia", a cura dei servizi educativi di Gradara Innova s.r.l. con Ceramiche Pompucci; il 25, 29 e 30 aprile, "liuteria e tessitoria storica", con visita ai laboratori del liceo artistico "Giovagnoli" e ancora domenica 30 vi sarà in paese una rappresentanza delle associazioni storiche "Corte Malatestiana" e "Corpo di Guardia" di Gradara.

Anche musica e ballo nel menù della mostra: ieri la serata "Spellbound Contemporary Ballet" al teatro dei Ricomposti, che il 30 – sempre a cura del Teatro di Anghiari – organizza la serata dedicata allo storico scudetto calcistico del Cagliari nella stagione 1969’70 (nella foto a destra) e al suo uomo più rappresentativo, il bomber Gigi Riva. E per concludere in musica l’associazione Mearevolutio(nae) dà il suo contributo - nel pomeriggio del 30 aprile e nella mattinata del 1° maggio - con "Poggiolino Music Fest"; nella nota piazzetta di "Tovaglia a Quadri", appunto il Poggiolino, musica, compagnia e relax all’interno di uno dei "Borghi più Belli d’Italia". Le due domeniche della mostra saranno anche quelle in cui gli interessati potranno beneficiare della visita guidata nel centro storico.