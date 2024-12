Robbie Williams diventa scimmia nel film biografico

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel prossimo numero riflettori su Robbie Williams che si racconta in attesa di "Better Man", il sorprendente film sulla sua vita, in uscita il 1° gennaio. Il film, in cui la popstar è rappresentato come una scimmia (sì, una scimmia antropomorfa: realizzata attraverso una combinazione di effetti speciali, spezzoni di filmati del vero Williams e l’interpretazione dell’attore Jonno Davies), segue anche l’ascesa alla fama nella boy band dei Take That, da cui Robbie esce nel 1995.