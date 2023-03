Rivoluzione viale Gramsci Opere per oltre un milione

di Marco Corsi

L’obiettivo è quello di far partire i lavori alla fine dell’anno scolastico in corso, in modo da impattare il meno possibile sui tragitti degli studenti. Si andrà avanti a step e l’intervento dovrebbe durare tra i 4 e i 5 mesi. E’ vicina la cantierizzazione di viale Gramsci a San Giovanni, che sarà completamente riqualificata dopo anni di attese. Ne ha parlato durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini. "Iniziare i lavori dopo la fine della scuola ci sembra, a livello temporale, la soluzione migliore – ha detto – Dal punto di vista della viabilità puntiamo ad evitare blocchi della circolazione, con il mantenimento del doppio senso di marcia. Ovviamente ci potranno essere occasioni in cui sarà necessario restringere la carreggiata, ma il nostro obiettivo è creare meno disagi possibili al traffico". L’opera verrà a costare 1 milione e 100mila euro, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav.

Questa strada era nata come area periferica della ma, a seguito dell’espansione di San Giovanni, è ormai a tutti gli effetti inserita all’interno del tessuto urbanizzato. Era quindi necessario riqualificare il tratto e valorizzarne la sua funzione di collegamento tra aree molto importanti. Obiettivi fondamentali inseriti nel progetto il rifacimento del manto stradale, la messa in sicurezza dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento nella rete delle piste ciclabili. Non ci saranno invece modifiche alla viabilità. Saranno individuati nuovi spazi "di qualità" per le persone, slegati alla circolazione della auto. Consentiranno di recuperare il rapporto con le aree pubbliche e commerciali adiacenti. Azioni progettuali sinergiche che possano soddisfare l’interazione fra mobilità dolce (percorsi pedonali e ciclabili), mobilità meccanizzata (traffico veicolare e aree di sosta) di concerto con il trasporto pubblico, compreso quello scolastico. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale questo dovrà essere un viale urbano che sia comodo da frequentare in auto, ma sicuro da vivere a piedi o in bicicletta. Viale Gramsci è una strada lunga circa 540 metri che si sviluppa secondo l’asse nord-ovest, sud-est. E’ larga circa 12 metri comprensivi delle aree destinate al parcheggio. Il viale divide il centro città dalla principale zona sportiva del paese e dalla più importante realtà scolastica presente in città, con 1.800 studenti, molti dei quali provenienti da altre zone del Valdarno. E’ caratterizzato dalla presenza di un doppio filare di circa 80 piante di Tilia.