Rivoluzione viabilità. Aperto il nuovo tunnel. Ora via al cantiere bis per completare l’opera

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando il nuovo sottopasso del Baldaccio ha aperto i battenti. Una inaugurazione, se così si può dire, in ritardo di un paio d’ore sulla tabella di marcia prevista, con gli operai al lavoro per ultimare la segnaletica orizzontale sulla carreggiata che dalla zona del Baldaccio permette - da ieri - alle auto e agli autobus di poter girare in direzione Pescaiola. Non mancavano i curiosi. C’è chi ha colto l’occasione, dopo mesi passati a osservare dalla rete di recinzione del cantiere gli scavi, per attraversare il tunnel servendosi dell’apposito marciapiedi. Chi in bici, chi a piedi, con qualcuno che si è pure soffermato alla ringhiera per osservare auto e autobus uscire e dirigersi verso appunto la zona di Pescaiola. Una apertura a ridosso dell’uscita delle scuole, in particolare del liceo Redi e dell’Itis Galiei, ma che non ha creato problemi al traffico. Certo, ci sono stati magari rallentamenti, ma frutto per lo più di automobilisti che arrivati in prossimità della svolta hanno indugiato davanti alla nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale. Un questione di confidenza da superare probabilmente con il passare dei giorni.

Attenzione adesso alle novità per il traffico. Fino alle 18 di domani (31 gennaio) auto, biciclette e pedoni passeranno dal nuovo tunnel "con la sola svolta a destra consentita" in attesa che venga realizzata una rampa provvisoria che verrà utilizzata, dalle 18 di domani fino a giovedì 29 febbraio, dalle auto e dai mezzi con massa a pieno carico inferiore ai 35 quintali per svoltare anche a sinistra. Fino alla fine di febbraio, i mezzi di Autolinee Toscane per entrare in viale Luca Cittadini dovranno cambiare percorso e deviare in Giuseppe Laschi, per poi percorrere via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiuola, via Alessandro dal Borro.

Matteo Marzotti