Rivoluzione telemedicina. Patologie croniche curate a domicilio. Progetto per il Pionta

Il cambiamento è la parola d’ordine di questa edizione del Forum Risk. Il cambiamento e le sfide che attendono la sanità pubblica. Una sorta di percorso da intraprendere che passa anche attraverso l’innovazione tecnologica. E proprio in questo ambito va sicuramente annoverata la telemedicina, ovvero come la tecnologia può venire incontro ai medici, ma soprattutto ai pazienti. Certo, il fascicolo sanitario, ovvero la possibilità per ogni cittadino di poter avere sempre a disposizione le proprie informazioni su patologie, farmaci e analisi avrà risalto, ma più in generale sarà la telemedicina ad avere un ruolo centrale nell’evento al via ad Arezzo Fiere. "Stiamo parlando della possibilità di poter seguire il paziente, ma anche diagnosticare eventuali patologie, e non solo" sottolinea Vasco Giannotti. D’altronde il Forum Risk con i suoi dibattiti e incontri ha come obiettivo quello di stimolare il cambiamento che in questo caso passa dal "Digital home care".

Traducendo letteralmente si parla di assistenza domiciliare digitale. Un percorso che potrebbe vedere Arezzo capofila. "Il progetto è finalizzato alla creazione nella zona del Pionta di un centro aziendale di competenza in tecnologie assistive digitali - spiega il dottor Giorgio Ventoruzzo, direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia vascolare - l’obiettivo è quello di fornire una spina dorsale e un cervello operativo al processo di trasformazione digitale del nostro sistema sanitario finalizzato a potenziare l’assistenza domiciliare ovvero la casa come principale luogo di cura in coerenza con gli obiettivi di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

L’obiettivo cardine di questo polo tecnologico una volta realizzato sarà quello di promuovere l’alfabetizzazione digitale attraverso l’addestramento e la simulazione in telemedicina e tecnologie di assistenza domiciliare indirizzata a pazienti, caregiver, operatori sanitari e socio-sanitari.

"Altra frontiera innovativa sarà la simulazione in metaverso per scopi clinici - prosegue il dottor Ventoruzzo - Queste attività potranno essere condotte in un ambiente che riproduce quello domestico mediante l’allestimento di una cosiddetta “demo house“. A questo si associa la strutturazione del percorso di gestione territoriale della cronicità nei pazienti fragili, pluripatologici come ad esempio i diabetici, mediante infermiere di famiglia e comunità". Ad oggi in Italia sono stati attivati progetti legati alla telemedicina a macchia di leopardo. Quello aretino protebbe rappresentare una vera e propria novità, una frontiera, un punto di partenza legato in primis a pazienti con patologie croniche. In questo modo si accorcerebbero le distanze tra medico e paziente, e allo stesso tempo la medicina sarebbe davvero in prossimità di quei soggetti che presentano maggiori necessità. "Potrebbe essere un driver di cambiamento e innovazione a favore dei cittadini, in questo caso dei pazienti - sottolinea il dottor Ventoruzzo - che da sempre è la missione del Forum Risk".

Matteo Marzotti