Rivoluzione raccolta differenziata, il porta a porta anche nelle frazioni

SANSEPOLCRO

Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con un cambio di impostazione che entrerà a regime nei prossimi mesi, quasi sicuramente da ottobre. Non è da escludere nemmeno un allargamento del "porta a porta". Lo rende noto il consigliere delegato in materia del Comune di Sansepolcro, Alessandro Bandini, prendendo spunto dall’eccellente risultato della raccolta differenziata fatto registrare nel 2023. Siamo a quota 48% e rispetto all’anno precedente, il 2022, la variazione in positivo è stata del 5%; non solo: lo stesso trend prosegue in questi primi mesi del 2024, per cui di qui a dicembre il superamento del 50% dovrebbe essere pressochè scontato. Dopo alti e bassi, attorno a numeri non certo di rilievo, sembra che anche la città abbia imboccato la strada giusta; la vecchia amministrazione aveva potenziato la strutturazione con l’aumento numerico dei cassonetti, l’inserimento di quelli per il conferimento dell’organico (importante il contributo anche della frazione verde) e i raccoglitori in grado di comprimere contenitori in plastica, ma c’è anche un fattore non certo secondario.

"Il merito principale è da attribuire all’accresciuto senso civico dei cittadini – ha detto Bandini – che hanno maturato la consapevolezza principale, per cui più riescono a selezionare nel rispetto dei precisi criteri e meno, con il tempo, andranno a pagare di tasse". C’è anche una novità: "Abbiamo dato la possibilità a ciascuno di poter procedere con lo smaltimento dell’amianto cosiddetto ‘domestico’, quindi dei singoli privati e noi verremo incontro con un contributo da parte del Comune, il che ridurrà l’onere a carico del cittadino". Tornando alla nuova impostazione del servizio, anticipazioni? "Ci stiamo studiando insieme a Sei Toscana e fra le possibilità c’è anche quella di estendere al di fuori del centro storico il sistema di raccolta porta a porta".