Rivoluzione Gruccia: ecco i nuovi macchinari

di Marco Corsi

"Stiamo approfittando della Missione 1 del Pnnr per ammodernare i macchinari all’interno dei nostri ospedali, tra cui quello della Gruccia.

Parliamo, in particolare, di Tac, Risonanze magnetiche e Radioterapia".

La direttrice sanitaria della Asl Toscana Sud Est Simona Dei ha affrontato un tema strategico, legato agli investimenti sulla tecnologia nel presidio sanitario del Valdarno.

L’azienda sanitaria, in linea con una programmazione regionale, sta valutando quali sono le attrezzature che hanno più di dieci anni e che hanno bisogno di un ammodernamento.

"Alcuni macchinari saranno sostituiti con altri più moderni, per altri provvederemo ad un aggiornamento del software", ha detto. Intanto, entro la metà del mese di marzo, sarà inaugurato il nuovo mammografo.

"Sono ci sono apparecchiature in più da mettere alla Gruccia – ha aggiunto – ma si tratta di renderle ancora più efficaci e di rinnovarli".

Stessa cosa avverrà per gli ecografi.

Previsti interventi per quello a servizio del Pronto Soccorso, fondamentale per una prima diagnosi sul paziente e per quelli a servizio del cardiologo e del punto nascita.

"Su ogni livello servono macchine più performanti – ha aggiunto Simona Dei - , che stiamo cercando di prendere in service in modo che ci sia un cambio più veloce e un aggiornamento più rapido garantito nel tempo.

I professionisti che lavorano con noi devono sempre poter contare su una tecnologia all’avanguardia, sia per la qualità del loro lavoro che per la cura dei pazienti".

Il monoblocco del Valdarno ha celebrato nel 2022 i venti anni di vita.

Era infatti il 2002 quando il presidio sanitario di vallata entrò in piena attività, sostituendo i due plessi di Montevarchi e San Giovanni.

Occupa 11 ettari di terreno, si sviluppa in modo orizzontale su un fronte lineare della lunghezza di 300 metri.

E’ articolato su quattro piani . All’esterno della struttura è presente una pista per l’elisoccorso collegata con i locali della terapia intensiva e rianimazione. Nel dicembre 2019 la Regione Toscana ha annunciato il suo passaggio ad ospedale di primo livello.

Una decisione adottata sia per il bacino di utenza, che è di circa 144.600 abitanti e comprende la zona del Valdarno e dei comuni limitrofi della Asl Toscana Centro (Incisa e Figline Valdarno, Reggello e Rignano), ma anche per le funzioni e i servizi.

Non a caso, con la chiusura del Pronto Soccorso del Serristori, molti cittadini del versante fiorentino della vallata utilizzano il Ps della Gruccia che ha un centinaio di accessi al giorno, con punte di 140.

Siamo insomma tornati ai numeri e all’attività pre pandemica, con 38.000 ingressi annui e una percentuale di ricoveri del 10%.

E l’impatto dei pazienti del Valdarno Fiorentino sul pronto soccorso va dal 16 al 17%. Non a caso il prossimo, grande investimento, sarà l’ampliamento e la completa riqualificazione della struttura di emergenza-urgenza.

I lavori inizieranno il prossimo mese di aprile e saranno organizzati in due fasi distinte. L’attività dei medici e del personale infermieristico, infatti, non dovrà mai essere interrotta.