Rivoluzione con 9 milioni Interventi per il centro Musei e lungarni cuore degli interventi

di Marco Corsi

San Giovanni fa parte dei 19 comuni toscani individuati per attivare progetti di rigenerazione urbana. Previsti investimenti complessivi per 80 milioni di euro, che saranno finanziati grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027. Martedì scorso, in Regione Toscana, è stato firmato l’accordo, alla presenza del presidente Giani e dell’assessore Baccelli e dei sindaci degli enti locali coinvolti, tra cui Valentina Vadi. Unico comune della provincia di Arezzo beneficiario di queste risorse, San Giovanni otterrà 7,6 milioni di euro, ma gli interventi complessivi saranno superiori ai 9 milioni di euro. Si agirà sui chiassi, sul centro storico, su Palazzo Corboli sui Lungarni e sul Parco dell’Arno. Riguardo ai vicoli, saranno valorizzati, restituendoli alla loro funzione originaria di centri di connessione, ma anche di sosta, svago e ricreazione. Dovranno tornare ad essere un luogo d’incontro, di socializzazione e di gioco in sicurezza anche per i più piccoli, grazie anche a un nuovo sistema di illuminazione e al presidio sociale. Previste poi azioni strategiche per migliorare il decoro, una migliore mobilità pedonale ed un più facile accesso agli spazi urbani e verdi e agli edifici pubblici. Sarà poi valorizzata la rete museale cittadina, che potrà giovare di ulteriori spazi. Sempre in centro sarà incrementata la sostenibilità ambientale, con l’inserimento di muri verdi e alberature e affreschimurales sul tema del giardino segreto. Nel progetto è poi stato inserito il recupero di Palazzo Corboli, funzionale anche per una corretta conservazione dell’archivio storico , con sale studio e sale incontri. Grazie alla presenza del Valdarno Cinema e di due terzi dei libri della biblioteca, diventerà anche un Palazzo della memoria e multimediale. Il piano di rigenerazione urbana prevede inoltre il recupero a destinazione residenziale e social dell’ex asilo di via Milano. Per quanto riguarda i Lungarni, saranno potenziate le aree di sosta, effettuata una manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, messi in sicurezza i flussi ciclo-pedonali, verrà creata una corsia di parcheggi ad uso dei residenti e delle attività.

Tra gli altri interventi la riqualificazione dell’arredo urbano e la creazione di aree di sosta tematiche, l’ implementazione della rete di ciclabili e del collegamento tra i due lungarni, interventi localizzati per la mitigazione del rischio idrogeologico e la creazione di punti di accesso al fiume dall’area del parco, valorizzando anche le golene. Capitolo a parte merita il "Parco dell’Arno". Il progetto, che interesserà un’area complessiva di circa 3 ettari, si propone di salvaguardare il ruolo ecologico del fiume, conservando e potenziando i caratteri di naturalità e tutelando ambiti di wild nature, fondamentali per la stabilità degli ecosistemi e per la biodiversità.