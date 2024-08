Rivivere Scannagallo: l’iniziativa

I 470 anni dalla battaglia di Scannagallo. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 19 a Pozzo direttamente nel luogo dove nell’estate del 1554 le truppe fiorentine si imposero su quelle senesi gettando le basi per la costituzione del Granducato di Toscana. La serata, dal titolo "In taberna quando sumus", organizzata dall’associazione Scannagallo, propone un’esperienza dove rivivere atmosfere e suggestioni di una taverna all’interno di un accampamento del sedicesimo secolo che verrà eccezionalmente allestita negli spazi adiacenti al Tempio di Santo Stefano che fu voluto dal granduca Cosimo I de’ Medici nel 1569 per celebrare la vittoria nella battaglia di Scannagallo. Saranno proposti racconti della battaglia, giochi tradizionali e scaramucce tra soldati che animeranno la vita della taverna, con gli stessi spettatori che diventeranno protagonisti della rappresentazione. L’evento sarà arricchito dalle visite libere al Tempio di Santo Stefano e dall’addestramento dei fanti nel mestiere delle armi, oltre che dalla possibilità di rivivere i fatti di Scannagallo con i visori a 360 gradi che trasporteranno direttamente sul campo di battaglia con un’esperienza immersiva, multisensoriale e tridimensionale. La conclusione sarà dedicata alla gastronomia con un aperitivo con piatti e sapori della taverna (prenotazione ai numeri 335/134.26.90 o 338/720.85.80).