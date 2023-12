Rivive la magia dei presepi. La collezione della Badia

Meccanici, come quelli delle chiese cittadine, dalla Badia in cui si può ammirare il ciclo completo del giorno, il sole e la pioggia, fino alla Pieve che ne propone addirittura due, passando per quelli giganti come quello imponente del Duomo, o provenienti dal mondo, come i Presepi protagonisti della mostra in corso nell’Atrio d’onore della provincia di Arezzo. E’ tempo di natività da rappresentare nelle case e nelle chiese di tutta la città. Proprio ai presepi è dedicata la quarta edizione del concorso "Un presepe al giorno". Le Acli di Arezzo, insieme al circolo "Achille Grandi", rinnovano l’appuntamento con l’iniziativa volta a valorizzare e a premiare i migliori presepi realizzati nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie, tornando nuovamente a proporre un’innovativa formula di avvicinamento al Natale dove i social network diventeranno uno strumento per veicolare il racconto della Natività di Gesù. Il contest è a partecipazione libera e gratuita semplicemente inviando la foto del proprio presepe entro giovedì 28 dicembre alla mail [email protected], con i singoli scatti che saranno caricati sulla pagina Facebook delle Acli di Arezzo per dar vita a una mostra virtuale che si svilupperà con pubblicazioni quotidiane per l’intero periodo delle festività. Le singole creazioni verranno poi valutate da una giuria per arrivare a individuare i quattro vincitori del concorso nelle categorie del miglior presepe in assoluto, del miglior presepe realizzato all’interno di una scuola e del miglior presepe realizzato all’interno di una parrocchia o di un circolo, oltre alla novità del miglior presepe realizzato dai bambini. Un quinto riconoscimento sarà assegnato da una giuria popolare su Facebook: martedì 2 gennaio, una selezione di dieci presepi verrà condivisa sui social e verrà indetta una gara a suon di "mi piace" per proclamare la Natività più apprezzata dagli utenti del web. Ognuno dei cinque vincitori riceverà un buono per l’acquisto di libri in occasione di una cerimonia di premiazione ospitata da un circolo aclista. La partecipazione e l’apprezzamento dell’iniziativa sono state confermate dal successo registrato nelle scorse edizioni con le foto di circa centosessanta presepi provenienti da ogni zona d’Italia, da Napoli a Bergamo, che sono stati realizzati da bambini, ragazzi, adulti e anziani con diverse tecniche o in diversi luoghi. A emergere sono state, dunque, la creatività nel raccontare la nascita di Gesù e il valore intergenerazionale del presepe. Il regolamento e il bando sono disponibili sul sito www.acliarezzo.it.