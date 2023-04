Riva Luigi ‘69’70 Il Cagliari nei giorni dello scudetto

Domenica in scena. Per la rassegna F(r)ame al teatro dei Ricomposti di Anghiari, questa sera alle 21 va c’è Riva Luigi ‘69’70 Cagliari ai dì dello scudetto con Cada Die Teatro di e con Alessandro Lay. "Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo 8 anni. Non ricordo molto dello ‘scudetto’, ma ricordo come era la città, come ci vestivamo, come ci appendevamo ai tram per non pagare, l’album della Panini e le partite ‘a figurine’ sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto, fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un’altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol". Sempre stasera alle 21 alla sala La Nonziata di San Giovanni secondo appuntamento del ciclo "Parole in circolo" organizzato dall’Associazione culturale Paro Paro in collaborazione con Diesis Teatrango. In scena lo spettacolo di e con Filippo Mugnai insieme a Piero Cherici e Andrea Roselletti "Scritture, musica, ricordi. Trame di un racconto", su tematiche sociali.