Ritorno all'età della pietra o della bottiglia? La movida tra botte e ricordi

Ricordate il gioco della bottiglia? Quando i computer pesavano un quintale e il pallone era sgonfio diventava uno dei passatempi preferiti tra i ragazzi. Ragazzi cresciutelli, facevi girare la bottiglia e quando si fermava dalle tue parti eri in balìa delle domande degli amici. Le alternative? Bacio, carezza, schiaffo, pugno (o magari pizzicotto) e lettera. Da distribuire secondo le indicazioni dei compagni di gioco, pronti a mettervi in imbarazzo. Oggi nessuno gioca più con la bottiglia: anzi, nelle serate di movida capita che prima venga svuotata e poi brandita come un’arma contro gli altri. Niente più domande, imbarazzi, furbizia: solo botte. Non solo ai rivali ma perfino ai medici che ti vengono a soccorrere. Sorta di ritorno all’età della pietra: o forse della bottiglia.

