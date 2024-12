Ritorna a Monte San Savino la stagione concertistica "I Momenti Musicali della Cappetti"

Annunciato il ritorno a Monte San Savino della stagione concertistica "I Momenti Musicali della Cappetti", giunta alla sua quarta edizione. L’evento, curato dal Direttore Artistico Sebastian Maccarini, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e per la valorizzazione del talento musicale locale e internazionale.

La serata inaugurale si è svolta sabato all’Auditorium di Palazzo Galletti in Piazza Gamurrini protagonisti la violinista Marta Silvestrini, ex allieva della Scuola Cappetti e il pianista Rocco Caruso. La stagione proseguirà fino ad aprile 2025 con un ricco calendario di eventi che spaziano dal repertorio classico a contaminazioni tra musica e parola.

Tra i protagonisti, interpreti di grande talento come il violoncellista Ilan Dahan, la pianista Dina Stojilkovic e il soprano Stefania Paddeu. Il Direttore Artistico commenta: "La nuova edizione prevede 8 eventi tra concerti e spettacoli di musica e parola, offrendo un’offerta ampia concepita per un vasto pubblico. In questa edizione, tutti gli appuntamenti saranno aperti dagli allievi della Scuola "Cappetti" a cui sarà data l’opportunità di esibirsi in pubblico".

Tra gli appuntamenti domenica 12 gennaio Il duo violoncello e pianoforte esplora le opere di Beethoven e Fauré, domenica 26 gennaio concerto dei vincitori della borsa di studio "Franco Paturzo", domenica 9 febbraio "Cori da La Rocca" di Eliot, con una fusione tra voce e live electronics, domenica 9 marzo "Il Pianoforte nell’Ottocento: dalla poesia al canto" con Stefano Ruiz de Ballesteros e Lucia Borri. Musiche di Liszt, Chopin, Martucci.

Domenica 23 marzo concerto del soprano Stefania Paddeu e del pianista Matteo Guasconi con musiche di Liszt, Schumann, Schubert, Strauss. Il 30 marzo "Pinocchio" di Collodi, un viaggio tra fiaba e musica, il 6 aprile concerto di Giulio Cuseri, Catherine Daniela Bruni, Lilit Khachatryan. Tutti i concerti si terranno presso l’Auditorium di Palazzo Galletti ad ingresso libero.