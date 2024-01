Ritardi e raffica di treni cancellati. Pendolari, l’ennesima giornata no

di Luca Amodio

AREZZO

Altra giornata nera per i pendolari. Treni in tilt, ritardi fino a 130 minuti, corse cancellate e coincidenze a soqquadro. Giornata da dimenticare quella di ieri per chi viaggia sui binari tra Arezzo e Firenze: prima un guasto sull’Alta Velocità nei pressi di Roma Settebagni e Orte che ha rallentato la circolazione sulle frecce in direzione Firenze, poi un problema tecnico al nodo del capoluogo toscano e infine una tragedia alle porte di Arezzo: una persona investita nei pressi della stazione, a meno di un chilometro dalla fermata, in corrispondenza del tratto ferroviario che attraversa il cavalcavia di via Galvani. Si tratta di un 21enne e sulla dinamica di quanto accaduto si fa strada l’ipotesi che si tratti di un gesto volontario.

Così tutti i treni in programma, sia quelli Av, che Intercity che regionali e regionali veloci hanno dovuto far fronte a ritardi su ritardi, fin dalle prime ore del mattino, per non parlare delle diverse cancellazioni che si sono susseguite all’orario di punta quando una persona è rimasta investita alle porte della città di Arezzo alle ore 13.

Si è trattato di un gesto volontario. Fatto sta che la circolazione è andata in tilt per i tempi necessari che sono serviti all’autorità giudiziaria per portare avanti gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria. Per questo la linea è rimasta paralizzata dalle 13 alle 16, mentre da metà pomeriggio il traffico sui binari ha ripreso, seppur fortemente rallentato con minuti extra ancora in doppia cifra. I passeggeri dell’Intercity che ha investito il giovane sono stati fatti trasbordare alla stazione di Indicatore. Qui sono saliti su un altro regionale proveniente da Firenze rimasto a sua volta bloccato. I viaggiatori sono stati fatti scendere alla stazione di Ponticino, dove un altro treno li ha riportati allo scalo si Arezzo. "Stavo tornando a Castiglion Fiorentino dopo l’Università: sono partito da Santa Maria Novella alle 12 e arrivato a casa soltanto alle 16", racconta Samuele che rimarca come non sia la prima volta (forse nemmeno l’ultima) che accade.

Come detto, nel frattempo, alcune corse sono saltate, con le scritte "cancellato" che si susseguivano sui tabelloni della stazione aretina che nel frattempo si era riempita di viaggiatori che sarebbero dovuti tornare a casa, partire per andare al lavoro o, a giudicare dalle valigie in mano, parte per le ferie. Alcuni treni intercity hanno invece bypassato lo scalo aretino raggiungendo la stazione di Firenze o di Roma, a seconda della destinazione, mentre altri come l’Intercity proveniente da Trieste e diretto a Roma delle 14 ha fermato la sua corsa ad Arezzo con i passeggeri diretti verso la Capitale che sono dovuti salire su un altro treno, regionale. Anche per chi veniva da Roma sono stati necessari alcuni cambi, per chi doveva prendere la coincidenza a Terontola: è stato necessario scende a Chiusi Chianciano e aspettare un’altra corsa. Un groviglio di passeggeri, nel giorno nero sui binari.