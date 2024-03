"Ristori per i commercianti". Il caso Camucia in consiglio. Lavori e affari dimezzati

di Laura Lucente

"Prevedere ristori o sgravi fiscali per i danni subiti dalle attività economiche e degli operatori interessati da mesi dai lavori a ". A tornare a chiederlo a gran voce è il gruppo consiliare di minoranza Pd che ha sollecitato l’amministrazione con un’interrogazione scritta al sindaco. "In questi giorni in cui proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi nella parte alta di via Lauretana continuiamo a ricevere molte lamentele da parte dei negozianti che si trovano nella zona interessata dal cantiere", spiegano i consiglieri comunali di minoranza. "In effetti, come molte altre volte abbiamo evidenziato, questi interventi su sono stati svolti senza la minima condivisione e concertazione con gli esercenti e con le associazioni di categoria e non essendo inseriti in un progetto d’insieme non sono in grado di risolvere le principali criticità della frazione. La scelta di aumentare i parcheggi all’interno del centro abitato si pone peraltro in totale contraddizione con la necessità di ridurre le polveri sottili e di agevolare la vivibilità ". I consiglieri tornano anche a parlare della situazione in cui versa il tessuto commerciale della frazione che già erano state nelle scorse settimane sottolineate a gran voce anche dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

"Già vessati dalla crisi economica, i commercianti stanno subendo perdite economiche considerevoli. Le stesse difficoltà si registrano tra gli operatori del mercato che dopo lo spostamento dei loro stalli, in particolare nel settore alimentare, hanno avuto un crollo delle vendite. Gli operatori del tratto basso di via Lauretana hanno inoltre avuto notizie di modifiche sostanziali con ripercussioni sul valore delle loro attività". Tra le richieste che vengono fatte all’amministrazione oltre ai ristori, c’è anche accogliere le istanze avanzate dai commercianti consentendo l’utilizzo di Piazza Sergardi oggi solo pedonale per la sosta dei veicoli anche "considerando il rilevante impatto commerciale delle prossime festività".

"Mentre la maggioranza va a pezzi, le attività economiche continuano a pagare le conseguenze delle scelte scellerate di questa giunta – sottolineano ancora i consiglieri comunali del Pd – troppo impegnata a risolvere le sue lotte di potere interne per pensare ai problemi reali dei cittadini".