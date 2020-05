Arezzo, 17 maggio 2020 - Piacciono a quasi tutti i ristoratori le regole fissate per la riapertura dei locali. L’unico problema è che la quadra è stata raggiunta in ritardo e qualcuno dovrà posticipare la ripartenza. Così ad esempio Sergio Spiganti della ‘Formaggeria’ in via De’ Redi: «Abbiamo iniziato ora a fare gli ordini, le materie prime arriveranno da martedì in poi, speriamo di organizzarci per il fine settimana. Sicuramente perderemo dei posti a sedere, riusciremo a tenere 10, 12 coperti non di più. Comunque è una situazione piena di incognite».

Gli ‘Osti nati’ di via Crispi sono pronti a partire, spiega Alessandro Lombardi: «Perdiamo il 30% dei posti a sedere ma spero che il sindaco ci dia lo spazio esterno. Sulle altre norme, sanificazione e via dicendo, ci eravamo già portati avanti. Per le liste dei clienti da tenere, non vedo problemi, a meno di non incappare in qualche ultras della privacy. Sono regole di buon senso, fermo restando che continueremo anche con l’asporto».

Tutto pronto, dalla sanificazione al distanziamento dei tavoli anche da ‘Aliciati’ in via Bicchieraia: «Sembra che le maglie si siano allentate – spiega lo chef Giovanni Aliciati – l’importante è ripartire in sicurezza e con regole chiare, è fondamentale che il cliente non abbia paura, andare al ristorante deve essere un piacere. Da un punto di vista sanitario, sono regole sensate e non creano particolari problemi, perdiamo tre tavoli ma cercheremo di recuperare, magari sfruttando lo spazio esterno. Avevamo ottenuto il suolo pubblico prima dell’8 marzo, alle vecchie condizioni sarebbero entrati altri 5 tavoli, con queste nuove solo uno ma proveremo a fruttare tutti gli spazi. Rimarrà la consegna a domicilio, magari riducendo il menù del delivery».

‘Mariano’, in via Vittorio Veneto, non riaprirà domani. Il perché lo spiega lo stesso Mariano Scognamiglio: «Le nostre richieste almeno in parte accolte.. Aspettiamo di sapere di più sul contributo a fondo perduto, su affitti, bollette; temi sui quali ci si può e ci si deve battere. Io apro quando tutte le regole saranno chiare. Ho già calcolato che perderemo posti a sedere, da una trentina a quindici al massimo, e per me lo spazio fuori è un problema perché non posso occupare un marciapiede né mettere le persone a sedere in strada. La lista da tenere per 14 giorni? L’ultimo dei problemi».

Di condizioni ‘accessibili’ parla anche Andrea Fazzuoli, del ristorante Logge Vasari di piazza Grande: «Quanto a sanificazione, mascherine, dispositivi di sicurezza siamo già a posto, abbiamo predisposto tutto affinché i clienti possano godersi la permanenza nel nostro ristorante nella massima sicurezza. Con le nuove norme sul distanziamento perdiamo circa il 40% dei posti ma abbiamo la fortuna di avere lo spazio fuori, in una splendida piazza. Tenere la lista dei clienti ha un senso anche se speriamo che alla fine non vi si debba far ricorso per comunicare eventuali contatti a rischio».