Ristoratore truffato: doppia denuncia

Due persone sono finite nei guai per truffa. Si tratta di un 40enne di Grosseto e una 35enne di Siena accusati di aver raggirato un ristoratore cortonese spillandogli 1500 euro per la sponsorizzazione di un torneo di calcetto risultata poi fasulla.

I due sono già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. I fatti risalgono a circa 7 mesi fa. L’uomo sarebbe stato convinto dalla 35enne a investire sulla sponsorizzazione facendosi versare su una carta "poste pay evolution" la cifra di 1490 euro. Una volta incassati i soldi, la donna non si è più fatta sentire. Ovviamente, non c’era nessun evento sportivo e i due proponenti, una volta ottenuto l’illecito profitto, avevano fatto perdere le proprie tracce nel nulla, così come si erano presentati. A quel punto il ristoratore, capito il raggiro, ha sporto denuncia. Per i due è scattata la denuncia.