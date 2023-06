Rissa in un locale, ragazzo ferito aggredisce gli operatori sanitari e scappa dall’ospedale

Arezzo, 25 giugno 2023 – Rimane ferito in una rissa scoppiata in un locale. Poi portato in pronto soccorso, aggredisce gli operatori sanitari e scappa dall’ospedale.

È successo alle prime luce del giorno di domenica 25 giugno in via Calamandrei, Arezzo. Protagonista un ragazzo di 24 anni.

Intorno alle 05:40 è scoppiata la rissa nel locale. Il ragazzo è rimasto ferito nella violenta lite. Per questo è stato trasportato dai soccorritori intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo San Donato in codice giallo. Una volta arrivato in ospedale però, il giovane ha aggredito gli operatori sanitari per poi allontanarsi dal pronto soccorso.

Grazie all’intervento e alla collaborazione delle forze dell’ordine, il giovane è stato riportato in ospedale.