Rissa in centro: assolti i quattro giovani arrestati

Tutti assolti i quattro giovani arrestati per una grande rissascoppiata nel centro di Arezzo, in piazza Sant’Agostino, il 25 gennaio 2021. Un parapiglia, consumatosi in mezzo alla movida serale, animato da una quindicina di persone che in un caso avrebbero usato anche una stampella per colpire gli avversari. Con l’arrivo delle forze dell’ordine furono identificati e arrestati quattro giovani provenienti dalla Valtiberina. Una lite per futili motivi costata due giorni di carcere ai quattro giovanissimi difesi dall’avvocato Tiberio Baroni. Esaminati i fatti lo stesso pm Elisabetta Sbragi ha chiesto l’assoluzione dei quattro non avendo rilevato elementi per la condanna.