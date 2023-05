Arezzo, un’altra rissa tra giovani in centro: denunciati due ventenni

Arezzo, 14 maggio 2023 – Un’altra rissa scoppiata tra giovani in centro ad Arezzo. Dopo la violentissima lite a colpi di martello avvenuta una settimana fa, due ventenni sono stati denunciati nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta con diverse pattuglie, la rissa sarebbe scaturita per futili motivi nella zona ‘calda’ della vita notturna tra piazza della Badia e piazza Guido Monaco.

Al termine della rissa ci sarebbe stato un fuggi fuggi per le vie del centro, intorno alle una di notte, quando ancora le strano erano particolarmente animate, terminato con l’identificato e la denuncia dei due giovani.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia per verificare ulteriori responsabilità e per capire se nella scazzottata siano stati usati anche oggetti contundenti o armi improprie.