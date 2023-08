Risorge l’ex cinema Impero Comune pronto a comprare

di Maria Rosa Di Termine

Una seconda occasione per l’ex Cinema Teatro Impero. Nel secolo scorso fiore all’occhiello della vita culturale di Montevarchi, lo stabile di via Pascoli è passato negli anni attraverso un’infinità di vicissitudini, ma ora la sua storia potrebbe essere a un punto di svolta per volere della giunta del sindaco Silvia Chiassai. Lo lascerebbe presumere la delibera del Consiglio comunale cittadino che ha autorizzato il municipio a proporre nel giudizio in corso con i proprietari un atto di transazione. Un’operazione che consentirebbe al Comune di ottenere un rimborso parziale delle spese sostenute per bonificare la struttura e di acquisirla a tutti gli effetti colmando così la lacuna di spazi da utilizzare per scopi culturali di varia natura. L’immobile, chiuso dagli anni ‘80 dopo una fase in cui fu anche discoteca, nel 2008 era stato acquistato da una società locale che avrebbe dovuto cederlo in tempi brevi a Palazzo Varchi intenzionato all’epoca a recuperarlo attingendo ai finanziamenti del Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile che ridisegnò vie e piazze del centro montevarchino. In cambio i proprietari avrebbero ottenuto un’area di trasformazione residenziale. In seguito però quel progetto fu ridimensionato nella rilevanza, perché da "portante" fu derubricato ad "accessorio" e quindi stralciabile, e nella cifra dell’investimento ipotizzato ridotta della metà da 8 a 4 milioni di euro.

Risultato: i soldi furono dirottati altrove e l’edificio si incamminò sulla strada di un lento e progressivo degrado tanto da rischiare di trasformarsi in una vera bomba ecologica per la copertura fatiscente in amianto e il pericolo di crolli. Non a caso a gennaio del 2019 fu sequestrato all’indomani delle verifiche di carabinieri forestali, vigili del fuoco, tecnici di Asl e Arpat, disposte dalla Procura della Repubblica di Arezzo in base ad esposti presentati dai residenti e per il mancato rispetto di due ordinanze sindacali che imponevano la bonifica e la rimozione del tetto in eternit. Per la messa in sicurezza intervenne direttamente il municipio investendo in danno del proprietario inottemperante oltre 300 mila euro di risorse proprie con l’avvio del contenzioso per rivalersi delle spese sostenute.

Adesso lo step ulteriore che potrebbe restituire un luogo storico alla fruizione della comunità. La proposta transattiva suggerita dalla consulenza tecnica d’ufficio prevede che la società titolare del complesso si impegni a versare all’ente una somma che alla fine potrebbe aggirarsi sui 150 mila euro con il trasferimento della proprietà dell’ex Teatro. Al tempo stesso sono previste la sottoscrizione della convenzione relativa all’area di espansione residenziale identificata in origine e la pietra tombale sulle ordinanze sindacali e sul giudizio pendente in Tribunale. Se l’accordo andrà in porto la rinascita dell’Impero partirebbe, nelle intenzioni di sindaco e giunta, dall’idea di renderlo una sorta di culla per le arti, dalla musica, anche come sede della banda Puccini, all’attività teatrale, alla danza, e punto di riferimento per eventi di formazione e sociali con un occhio attento alle diverse abilità.