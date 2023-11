"Riscoprire il borgo delle meraviglie", promozione turistica innovativa

LORO CIUFFENNA

L’innovazione promuove il territorio grazie al progetto "Riscoprire Loro Ciuffenna, il borgo delle meraviglie: co-disegno, orgoglio e appartenenza" finanziato con i fondi del Pnrr. Il Comune e la Pro Loco del centro alle pendici del Pratomagno hanno partecipato al bando NextGenerationEU e ricevuto le risorse per realizzare un piano di promozione turistica che coinvolgerà le realtà di ogni settore in un lavoro condiviso per valorizzare le bellezze artistiche, storiche e ambientali con attività mirate a definire esperienze e servizi per i visitatori. In un secondo momento è prevista la creazione di una piattaforma territoriale dotata di un sistema di vendita e prenotazione online del "pacchetto" lorese per pubblicizzare le varie offerte sui canali digitali, veicolo prioritario per sponsorizzare le caratteristiche di ogni località o comprensorio. Il progetto, cofinanziato da municipio e Pro Loco, comprende inoltre il rafforzamento dell’associazione che gestirà la piattaforma coinvolgendo i soci più giovani appositamente formati. "Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo bello, con importanti attrattive culturali e paesaggistiche; la nostra agricoltura offre prodotti di grande qualità – ha affermato il vicesindaco Nicoletta Cellai – e dobbiamo preservare questo patrimonio che è la nostra storia, il nostro presente e dovrà essere il futuro. Grazie al supporto e alla progettazione di Francesca Papini e di Silvia Scaramuzzi dell’Università di Firenze, ai soci di Groweb srl e alla Pro Loco inizieremo un percorso lungo 18 mesi che vedrà concretizzarsi un’altra opportunità di valorizzazione e di crescita delle imprese del Comune". La presentazione agli imprenditori è in programma mercoledì 29 novembre alla Filanda alle 19 e alle 2. "Siamo orgogliosi di riuscire a realizzare una piattaforma che sarà in grado di mettere in risalto le ricchezze del nostro territorio" ha concluso la presidente della Pro Loco Simona Innocenti.