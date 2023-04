Rischio idraulico Al via i lavori

A Terranuova hanno preso il via i lavori per la mitigazione del rischio idraulico dell’abitato, nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi. Come ha ricordato il vice sindaco Di Ponte, parliamo di un investimento complessivo di 2.5 milioni di euro. Saranno realizzati interventi di sistemazione idraulica, con l’adeguamento dell’alveo del Ciuffenna nel tratto che va dalla rotonda di Paperina fino alla zona del campo sportivo. Previsto lo spostamento di circa 30–40 metri in sinistra idraulica del corso d’acqua, all’altezza dell’attuale "passarella Ciardi". Verrà poi formato un argine in riva destra come percorso ciclopedonale e percorribile per manutenzione e servizio di piena, in più saranno realizzati manufatti in cemento armato con portelle anti-riflusso per gli sbocchi dei canali di scarico.