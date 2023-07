Rischia di annegare: bimba salvata

Tutto in un attimo. Il terrore negli occhi dei genitori, l’intervento immediato dei bagnini: coordinate di un pomeriggio da dimenticare sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Una bambina di undici anni ha rischiato di annegare. Vive con mamma e babbo a Castiglion Fiorentino e stava trascorrendo un periodo di vacanza al mare. Solo l’intervento immediato dei bagnini, le indicazioni fornite da un medico che si trovava fra i bagnanti, il lavoro del personale della Croce Rossa castiglionese e quello dell’equipe di sanitari dell’elisoccorso Pegaso, hanno evitato che il pomeriggio in spaggia di una famiglia aretina si trasformasse in tragedia.

È accaduto tutto poco dopo le 17 quando la bambina dopo aver giocato, come si fa alla sua età con l’entusiasmo e la leggerezza dell’età, è entrata in acqua per fare il bagno.

Una manciata di minuti e tutto si è capovolto, dalla gioia alla paura: la piccola ha accusato un malore, probabilmente causato da una congestione, finendo sott’acqua. I primi ad intervenire sono stati alcuni vacanzieri che si trovavano vicino al punto in cui la bambina è sparita sotto la superficie dell’acqua.

Subito dopo sono arrivati i bagnini impegnati nel monitoraggio costante della riva e dei bagnanti in acqua, che hanno soccorso la bambina portandola sulla battigia. Sono stati attimi di grande paura perchè la piccola aveva perso conoscenza e ingerito molta acqua. Immediato l’avvio del massaggio che le ha consentito di iniziare ad espellere l’acqua, poi il personale della Croce rossa ha proseguito la procedura in attesa dell’elisoccorso. La bambina è stata trasportata sull’ambulanza che l’ha accompagnata al campo di calcio dove, nel frattempo era atterato il Pegaso.

Il medico l’ha presa in consegna e una volta stabilizzata, l’elicottero è decollato in direzione di Firenze. La bambina è stata ricoverata all’ospedale Meyer per accertamenti. Durante le manovre di soccorso, aveva ripreso conoscenza ma le sue condizioni dovevano essere ancora tenute sotto stretto controllo.