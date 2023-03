Risarcimenti per le stragi naziste Proroga di quattro mesi per i ricorsi

Si riaprono i termini a beneficio dei familiari delle vittime delle stragi naziste che vogliono ricorrere in giudizio per ottenere i risarcimenti previsti dal decreto legge del 30 aprile 2022. Provvedimento che tra gli altri aspetti ha istituito nell’ambito del Pnrr un fondo ad hoc da 55 milioni di euro. La novità è contenuta nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio che ha prorogato di 4 mesi il tempo utile per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni e, fermo restando il budget di 20 milioni previsto per lo scorso anno, ha incrementato di poco meno di 2 milioni di euro la quota annuale dei ristori indicata per il periodo 2024 – 2026, portandola da 11 milioni 808 mila euro a 13 milioni 655 mila 467 euro. Fondi che, tuttavia, non saranno sufficienti per sanare almeno sul piano economico le richieste avanzate dagli eredi di chi è stato trucidato nell’intera penisola dalle forze del Terzo Reich tra il 1 settembre del 1939 e l’8 maggio 1945. Basti pensare che nel territorio di Cavriglia, dove nel luglio del ‘44 furono barbaramente uccisi dalla Divisione Hermann Göring 192 uomini tra i 14 e i 90 anni, nei mesi scorsi hanno già aderito all’azione legale circa 120 persone per una cifra stimata di 48 milioni di euro, vicina quindi alla somma complessiva disponibile. Fin dai primi momenti nella causa collettiva intentata dal pool di avvocati Gabriele Dalle Luche, Andrea Di Porto, Simone Conti, Matteo Pericoli, Aldo Baldaccini e Filippo Antonini, si è schierato il Comune, medaglia di bronzo al valore militare per aver subito il quarto massacro più efferato durante l’occupazione nazista. E l’amministrazione comunale si è costituita parte civile, insieme alla Regione Toscana, per una ragione etica e nel rispetto che si deve alle vittime e del dolore immane dei loro familiari, prevedendo dei finanziamenti per coprire le spese legali. Il 4 luglio, data simbolica perché coincide con l’avvio della settimana di terrore per il borgo minerario nel secondo conflitto mondiale, avrebbe dovuto tenersi la prima udienza al Tribunale di Firenze. Ora tutto potrebbe slittare e presto gli amministratori incontreranno gli avvocati per fare il punto della situazione.