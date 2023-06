Riqualificazione dell’edificio ex Enel Il comitato di via Petrarca all’attacco

AREZZO

"Un confronto con Comune e proprietà per parlare dell’importante intervento di riqualificazione che dovrebbe interessare l’edificio ex Enel in via Petrarca". E’ quanto chiede il comitato di via Petrarca, appunto, istituito nel 2022 da Ciro Sommella, e sostenuto legalmente dall’avvocato Elisa Biondini e dallo studio legale Bilancetti Scotto. Un comitato nato per tutelare via Petrarca, oggi preoccupato delle conseguenze che la ristrutturazione dell’edificio potrebbe avere sulla zona. "Non siamo contrari a opere di ristrutturazione, anzi. Siamo convinti che l’edificio abbia bisogno di un profondo intervento necessario anche per la riqualificazione della zona, ma crediamo che un’opera importante come questa necessiti di un dialogo con i residenti" spiega l’avvocato Biondini. "Abbiamo chiesto l’accesso ai piani costruttivi, ma dopo un’iniziale approvazione, è stato poi differito. Saranno visionabili solo quando ci sarà il permesso a costruire, quindi quando l’intero progetto sarà ormai approvato".

"Il piano attuativo del 2013 – 2014 parla di un aumento volumetrico dell’edificio, un aumento in altezza. Pare che il progetto preveda la costruzione di un piano superiore. In questo caso si parlerebbe di lesione del diritto al panorama, visto il contesto storico come quello di via Petrarca" continua. "E pare, ancora, che ci sia in progetto la realizzazione di un piano interrato. Elemento che ci dà delle preoccupazioni da un punto di vista idrogeologico". "Sono tante le cose che non sappiamo, vogliamo essere partecipi di questo progetto. Chiediamo, quindi, al Comune e alla proprietà un incontro per renderci partecipi di quanto sta accadendo" conclude l’avvocato.

Ga.P.