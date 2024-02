"Riqualificazione del centro storico di San Giovanni: sinergia e programmazione per far ripartire la città"

La riqualificazione del centro storico di San Giovanni è stato al centro di un dibattito tenutosi, lo scorso lunedì, nelle stanze elettorali delle liste Civiche Sangiovannesi in Corso Italia al quale hanno partecipato, oltre ai vertici del gruppo presente in consiglio comunale, anche Il presidente dell’Associazione Residenti Centro Storico Marcello Zangheri, la rappresentante del Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno Federica Vannelli ed il presidente di SangiovanniLab Lisa Vannelli. Un incontro per fare il ,punto della situazione.

Tre i punti cardini sui quali si è discusso: sinergia, rispetto delle regole e programmazione assieme a un approccio nuovo per far ripartire il cuore pulsante della città natale di Masaccio. Toccati, poi, altri temi dalla sicurezza al decoro, ai necessari nuovi investimenti per rilanciare le attività, fino ad arrivare all’invito di saper varcare i confini comunali per fare "Sistema" e dare nuovo impulso al turismo ed alla attrattivà del salotto buono del Valdarno.

"Le forze vive della città - ha affermato in chiusura di dibattito il segretario delle Liste Civiche Claudio Lalli - chiedono di saper affrontare con piglio nuovo le sfide del nostro tempo.

Partiamo dal ridare alle attività produttive ed al Centro Storico un assessorato dedicato, visto che manca da troppi anni, una figura che sia capace di saper far squadra e di saper trovare le risorse necessarie con cui tutti gli attori che vivono ed animano il cuore della nostra città possano tornare ad investire ed a vivere nel Centro Storico.

San Giovanni può tornare ad avere un ruolo guida nel Commercio, nel Turismo, nella qualità della vita e nella cultura, ma servono figure nuove e metodi nuovi".

Mas. Bag.