"Ripristinare i servizi di salute mentale No a strutture intermedie psichiatriche"

"Apprendiamo dalla stampa che la Regione ha deliberato di incrementare in attuazione del programma del 2014 il numero di posti letto nelle Rems-D esistenti e di creare ad

Arezzo una struttura intermedia psichiatrica sempre rivolta a soggetti psichiatrici autori di reato. La tempistica non può non far pensare che si sia agito, anche se non si dice esplicitamente, in risposta al gravissimo episodio di Pisa costato la vita alla psichiatra Barbara Capovani. Se così fosse, a nostro avviso, la risposta è sbagliata da ogni punto di vista". È quanto riportato in una nota firmata da Tina Chiarini presidente del Centro Basaglia di Arezzo. "Episodi come quello di Pisa, non si prevengono - sempre nei limiti del possibile - aumentando i posti letto nelle strutture residenziali psichiatriche o nelle Rems ma attuando servizi-dipartimenti di salute mentale nel territorio, forti, dotati di organici e risorse di ogni tipo, finanziati almeno come prevede la legge". Per Chiarini "con la nuova struttura di

Arezzo si arriverà a 105 posti letto e ancora non basteranno perché il posto letto induce la richiesta di posto letto in una dinamica perversa". La risposta è "la prevenzione del ricovero e la presa in carico territoriale da parte del dipartimento di salute mentale, che per i casi giudiziari si coordina con la magistratura".