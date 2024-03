Ripresa dei lavori alla Buonarroti, si aprono nuovi scenari

Per la ripresa dei lavori alla scuola media Buonarroti di Sansepolcro potrebbe aprirsi un nuovo scenario. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto l’incontro fra i legali del Comune e quelli dell’azienda milanese appaltatrice del cantiere. "Il dialogo è continuo e a nostro avviso anche costruttivo – puntualizza il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi (nella foto) – e, in virtù del decreto aiuti che si è sbloccato nel mese di gennaio, la vicenda della scuola Buonarroti potrebbe finalmente voltare pagina e iniziarne una nuova. L’azienda appaltatrice, infatti, può richiedere l’adeguamento prezzi e completare almeno una parte del cantiere. L’altra strada, però, è sempre quella della rescissione contrattuale. O in un modo o nell’altro, arriveremo sicuramente in fondo alla questione, poiché la richiesta dell’amministrazione è quella di riprendere quanto prima per limitare i disagi", ha concluso Marzi. Scuola media e palestra Buonarroti a Sansepolcro sono stati gli argomenti più caldi dell’ultimo consiglio comunale a Palazzo delle Laudi.