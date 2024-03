Ripartenza del turismo. Pasqua da tutto esaurito

di Laura Lucente

Una Pasqua non da tutto esaurito, ma con pur sempre con ottimi numeri. Il turismo cortonese riparte senza troppi intoppi, nonostante una Pasqua piuttosto alta e il meteo rimasto incerto fino all’ultimo. Gli operatori parlano di un 80% di occupazione media fino a pasquetta. Dall’info point turistico di piazza Signorelli, arrivano numeri incoraggianti. "Dal pomeriggio del venerdì Santo non rompiamo fila per dare informazioni" commenta Denise Perathoner, titolare dell’agenzia Togheter in Tuscany che gestisce per conto del comune l’ufficio tristico.

"Si tratta per la maggior parte di visitatori italiani, ma non manca lo zoccolo duro di turisti stranieri. Da circa una settimana sono molte le richieste di informazioni da parte di turisti spagnoli e stanno tornando anche gli americani".

Anche Vittorio Camorri proprietario dell’agenzia di incoming Terrestrusche sottolinea una buona ripartenza turistica nonostante la Pasqua un po’ anticipata. "In arrivo anche clientela straniere, anche da Paesi un po’ nuovi come ad esempio la Polonia in questo periodo. Sicuramente una pasqua all’insegna delle tradizioni enogastronomiche del territorio e del buon vivere toscano. Siamo molto soddisfatti, perché sicuramente il lavoro fatto in questi anni sta portando nel territorio una clientela sempre più esigente, ma di buon livello. È un buon auspicio per la stagione turistica 2024". Dopo il ponte di Pasqua il territorio potrà contare su altri due interessanti ponti turistici quale quello del 25 aprile e del 1 maggio. Anche in questo caso l’occupazione sembra già essere positiva. Intanto già da ieri i principali poli culturali cortonesi hanno attivato l’orario esteso, cittadini e visitatori hanno così più tempo per visitare il Maec, il Parco archeologico del Sodo e la Fortezza del Girifalco. Questi tre luoghi sono aperti con orario continuato dalle 10 alle 19. Stesso orario di apertura anche per l’Infopoint turistico di piazza Signorelli. Il Museo diocesano già da giovedì scorso è aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (con chiusura dalle 13.30 alle 14). Molto partecipati da parte dei visitatori anche gli appuntamenti cristiani legati alla festività pasquale. Ieri sera in tanti non sono voluti mancare alla storica processione per le vie del centro storico con gli antichi simulacri della Passione.