Riparte "FolkAurora" Soffia la musica irlandese

La musica folk risuona in piazza Sant’Agostino. Parte la sedicesima edizione della rassegna di world music FolkAurora. Questa sera alle 22 aprono le danze Morrigan’s Wake, tra musica irlandese e scozzese. Tornano ad Arezzo gli appuntamenti musicali della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo, con la regia artistica di Silvio Trotta, che porta il nome del Circolo Culturale Aurora di Piazza S. Agostino, ormai da anni, palcoscenico di riferimento nel panorama della world music nazionale e internazionale. Questa edizione sarà aperta da un gruppo storico della musica celtica i Morrigan’s Wake. E’ i 42esimo anno di attività del gruppo ravennate che può considerarsi tra i pionieri e più longevi nell’ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla scozzese. Oggi il concerto è un’alternanza di danze jigs, reels, polkas, di ballate e slow airs arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa. Morrigan’s Wake ha all’attivo sette album, una sorta di viaggio musicale che, partito dalla pianura Padana, approda in Scozia e in Irlanda per poi attraversare l’Atlantico e giungere in America, ritornare in Europa. L’ultimo lavoro del gruppo, "Highlanders", racconta i fatti e i personaggi protagonisti delle insurrezioni giacobite del 1715 e 1746. recentemente presentato in teatro con la contemporanea uscita dell’omonimo cd.

Le musiche di questo album sono la colonna portante di questo nuovo spettacolo teatrale che ha lo stesso format di Bloody Monday, dedicato all’insurrezione di Dublino del 1916, con musicisti ospiti, arpa celtica, cornamusa scozzese, percussioni, videoproiezioni, gruppo di danza e letture a tema. Sul palco dell’Aurora: Davide Castiglia al violino, la voce di Tiziana Ferretti, Francois Gobbi al basso, Maurizio Lumini alla fisarmoníca, Barbara Mortarini flauto dolce e Massimo Pirini chitarra acustica e voce. Ingresso libero con tessera Arci. Il programma di Folk Aurora prosegue il 29 aprile con A sud di nessun nord serata con Chacho Marchelli, Piercarlo Cardinali, Lisetta Luchini, Mauro Bassano, Triotresca. Il 6 maggio Etnomusa di Sapienza Università di Roma unica Orchestra Universitaria di Musica Etnica in Europa e il 13 maggio la Festa di RadiciMusic Records.

Angela Baldi