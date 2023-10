Riparte a pieno ritmo la Piscina comunale di Foiano

Arezzo, 10 ottobre 2023 – La piscina comunale di Foiano della Chiana è uno degli impianti sportivi di riferimento per l’intera Valdichiana ed oggi è tornato in piena attività .

"Un risultato sul quale abbiamo creduto, dichiara il Sindaco di Foiano della Chiana Francesco Sonnati, lavorando assieme Giunta e nuova gestione. Ci sono voluti alcuni mesi ma oggi possiamo veramente festeggiare una nuova dimensione della nostra bella piscina.

Come Amministrazione Comunale ci siamo presi fin da subito le responsabilità che ci spettavano, investendo risorse e professionalità per consegnare l’impianto pienamente efficiente. Siamo molto soddisfatti della nuova gestione, una ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) tra la Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, società con esperienza pluriennale in ambito gestione attività in acqua e impianti sportivi, e che danno ampie garanzie di professionalità.

La piscina comunale di Foiano non è semplicemente un impianto sportivo, ma è un patrimonio fondamentale non solo per la nostra città ma per tante persone dei comuni limitrofi che la frequentano".

“Questa riapertura apre scenari impensabili solo un anno fa, afferma Gabriele Corei Assessore allo Sport del Comune di Foiano. La piscina è parte strategica delle attività sportive del nostro territorio e lo stop momentaneo alle attività aveva creato preoccupazione.

Oggi, grazie all’alto profilo tecnico e gestionale della nuova gestione siamo in grado di progettare veramente un salto in avanti non solo per questo impianto ma per l’intero movimento dello sport acquatico in Valdichiana.”

“Come nuova gestione, dichiarano i rappresentanti di Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto, abbiamo potenziato tutte le attività con una particolare attenzione al Fitness in acqua, l’impianto sarà aperto tutti i giorni e offrirà corsi di nuoto, di acqua gym, preagonistica oltre alle attività per neonati, anziani e disabili.”