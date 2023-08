Riparazione, quasi 3mila in aula Partono gli esami di recupero Margaritone e Colonna al debutto

Non glielo ricordate ma stamani alle 8.30 dovranno essere tra i banchi. Non glielo ricordate perché tanto se lo ricordano da soli: l’appuntamento con gli esami di riparazione non si dimentica, è un po’ il gufo sulla spalliera dell’estate. Ed è almeno un gufo condiviso.

Perché oggi iniziano gli esami che ormai si chiamano di verifica ma per tanti. Solo in città alle superiori saranno 1372, come dire un ragazzo su cinque. Sul dato complessivo provinciale non ci sono conferme esatte ma saremo di certo tra 2500 e tremila. Mal comune mezzo gaudio?

No, primo perché è una delle massime meno solide della storia. E poi perché il mal comune è moderato. Numeri alla mano il grosso dei candidati sarà promosso e raggiungerà i suoi compagni sulla spiaggia della classe successiva.

Non tutti, certo: specie tra chi arrivi a questo traguardo con tre o addirittura quattro materie. Intanto la nave parte. Quella degli esami in testa. Oggi il debutto tra gli istituti aretini sarà per due scuole in particolare: il Professionale Margaritone e il Liceo Colonna. Nel primo caso un calendario esteso fino al 31, nel secondo, visto il numero dei sospesi, più frugale e veloce.

Domani toccherà all’Itis Galilei, una delle corazzate del pianeta scuola, al Fossombroni-Buonarroti e anche allo Scientifico Redi, i cui insegnanti intanto oggi si rivedranno per un collegio di quelli "oceanici". Gli ultimi a prendere posizione saranno il Liceo Artistico e il Classico Petrarca, ai blocchi di partenza venerdì. Per tutti dovrà comunque rimanere un esame di agosto, a differenza della storia di questo passaggio, quasi sempre concentrata a settembre.

C’era stata perfino l’ipotesi che per legge dovessero concludersi entro questo mese: poi il Governo ci ha ripensato e dato la possibilità di completarli entro l’8 settembre. Ma qui giochiamo d’anticipo: al massimo una piccola parte degli scrutini sarà portata al traguardo nel mese che verrà, tutto il resto finirà prima. Un esame che diventa così l’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico.

Non ancora le lezioni, non ancora le riunioni preparatorie alla prima campanella:ma nei fatti una sveglia sulla quale sono organizzate le ferie di chi insegna e quelle di chi studia. E di tante famiglie, che hanno dovuto impostare le vacanze sui tempi dettati dal famoso "gufo".

Un test che sarà completo di scritti e di orali, naturalmente concentrati sulle materie che a giugno erano state chiuse senza promozione. Per qualche insegnante è anche l’ultimo atto del lavoro 2022-2023: con il 30 agosto l’incarico si esaurisce. Ma i più il giorno dopo saranno ancora in pista. Forti di una nuova assegnazione. E di una sveglia puntata alle 8.30.

Alberto Pierini