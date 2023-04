Rioni e decoro urbano Tanti giovani al corso

"Rioni, ragazzi e decoro urbano". Si è conclusa ieri l’ultima giornata di formazione del progetto di peer education promosso dal comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione dell’ente Palio e l’associazione Doc. Nel prossimo step i giovani partecipanti passeranno alla fase pratica di prevenzione e promozione di un divertimento responsabile.

Il progetto si è basato sul metodo didattico della peer education e il corso ha permesso ai partecipanti di confrontarsi su diverse tematiche riguardanti il mondo dei giovani: dal loro modo di vivere la socialità al concetto di divertimento responsabile all’interno del contesto urbano, con un focus particolare sul rapporto tra alcol e sicurezza stradale. Con un ottimo riscontro in termine di partecipazione, la formazione in aula è stata solo l’anticamera del progetto che vedrà, adesso, i partecipanti lavorare autonomamente e in gruppo, procedendo, in un’ottica di prevenzione, alla mappatura dei principali luoghi di aggregazione di Castiglion Fiorentino.

"Dopo questa prima fase, posso confermare che la prima impressione era quella giusta – dichiara l’assessore Chiara Cappelletti con delega alla sicurezza - grande entusiasmo e partecipazione da parte dei ragazzi, spirito di collaborazione dei rioni di cui fanno parte e buona volontà di tutti di dare una mano in termini di prevenzione" .