Rione sanità: esplosione di cantieri. Volano, Pronto soccorso e chirurgia

Tabella di marcia serrata. Risorse tra Pnrr e finanziamenti da Roma, Firenze e dalle casse Asl, segnano insieme ai tempi dei cantieri, la "rivoluzione" della sanità aretina nella nuova mappa di edifici e servizi da riorganizzare. Il piano è operativo e modulato secondo step e date già nero su bianco per completare l’assetto definitivo della cittadella sanitaria che ruota attorno a tre cardini: San Donato, Pionta e i servizi sul territorio che passano dalle Case e gli ospedali di comunità.

Operazione San Donato

Ospedale "sicuro e sostenibile" è la chiave che apre il forziere dei finanziamenti per la costruzione della palazzina-volano che accoglierà funzioni e servizi degli edifici più vetusti (il cosidetto lotto 1) da ristrutturare. Venti milioni di euro stanziati da Roma che comprendono anche il capitolo dell’adeguamento sismico: a fine dicembre il cantiere è già stato consegnato alla ditta aggiudicataria della gara lanciata da Invitalia e i lavori inizieranno a marzo per terminare entro il 2026.

Nuovi macchinari

Un intervento da quasi 4 milioni e mezzo riguarda i due nuovi acceleratori lineari e i lavori di ristrutturazione del bunker. Uno è già stato istallato mentre il secondo sarà collocato entro la fine dell’anno. Qui gli interventi di adeguamento della logistica sono a carico della Asl per un importo di circa mezzo milione. Entro l’anno, sarà completata l’istallazione di due nuove gamma camere (fondi Pnrr) nel dipartimento di medicina nucleare.

Lavori al "blocco operatorio"

L’opera di ristrutturazione prevede interventi per quindici milioni e mezzo di euro: saranno realizzate dieci nuove sale operatorie (una ibrida e una robotica). I lavori sulle prime quattro saranno consegnati a giugno con la previsione di completare l’intervento tra la fine dell’anno e il primo trimestre 2025.

Pronto soccorso

I lavori procedono spediti: già conclusa la realizzazione dell’open space con 8 posti letot per media e alta intensità con l’ampliamento della zona di ingresso. Qui l’obiettivo è separare la "camera calda" dal percorso per i pazienti. La chiusura del cantiere è prevista entro la fine dell’anno.

Polo tecnologico

Bonifica dall’amianto, eseguita sui quattromila metri quadrati dell’edificio. Sul tetto verranno istallati pannelli fotovoltaici. Un intervento da oltre 800mila euro.

Hub Baldaccio

Il cantiere parte a marzo e la "rivoluzione" consiste nella costruzione di un edificio accanto agli spazi dedicati al nuovo centro prelievi messi a disposizione dal Comune. Qui saranno collocati 10 ambulatori medici con i servizi cha caratterizzeranno la Casa di comunità. Le ditte sono già state individuate dopo il lancio della gara e l’importo dell’operazazione è di 1,7 milioni (fondi Pnrr). Fine lavori entro il 2026.

Hub via Guadagnoli

Sarà ristrutturato l’edificio a due piani con i lavori che partiranno a maggio. Un intervento da 1,6 milioni che incrocia un puzzle di trasferimenti: il disrtetto da via 25 Aprile trasloca nei locali tra via Curtatone e via Calamandrei, mentre la parte di via Guadagnoli dove ora è attivo il Cup e gli ambulatori, sarà ricollocata in parte in via Curtatone e in parte in via 25 Aprile.

Cittadella al Pionta

La Centrale operativa territoriale - intervento da 610mila euro - è in fase di realizzazione e i cantieri dovrebbero essere chiusi a marzo. Servirà a mettere in connessione l’ospedale e il territorio: qui saranno operativi sei infermieri e assistenti sociali. Poco distante sorgerà il Centro autismo (firmato il protocollo di intesa con il Comune). Nella stessa area sarà realizzato l’Hospice (4,4 milioni da Roma). C’è già lo studio di fattibilità e quando arriveranno le risorse partirà la progettazione e poi la gara. Previsto il trasferimento delle serre per attività formative in un edificio limitrofo. E ancora: un finaziamento specifico pari a 800 mila euro è destinato alla Salute mentale e passa dalla ristrutturazione della palazzina della casa della maternità in via Curtatone. Qui saranno accolti e seguiti i pazienti psichiatrici sottoposti a misure giudiziarie. Progetto esecutivo a novembre.

Succursale Itis

La Asl ha già chiesto alla Provincia il rilascio - entro il 2026 - dell’edificio che ospita la succursale Itis. Qui sarà realizzato il quartier generale della prevenzione.