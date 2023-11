Rinnovata la ciclovia del Tevere. Arriverà anche nel versante toscano dopo l’accordo tra due Comuni

di Claudio Roselli

Non soltanto viabilità intesa come strade nel protocollo d’intesa firmato venerdì mattina a Palazzo delle Laudi fra i Comuni e di San Giustino. L’amministrazione biturgense intende infatti agire anche per portare avanti l’iniziativa di prolungare in territorio toscano la "Ciclovia del Tevere", già realizzata da anni sul versante umbro, trattandosi di una infrastruttura della mobilità lenta di grande interesse e di particolare fruibilità, sia dagli abitanti che dai visitatori. L’occasione è stata colta al balzo e in questo caso da , il Comune "carente" sotto questo profilo: la ciclovia non può fermarsi al confine di regione, perché l’elemento unificante è il corso del Tevere, fiume che scorre più defilato rispetto all’ambito cittadino (ma è così anche a San Giustino) e che i biturgensi vivono in maniera sostanzialmente marginale; non c’è insomma quel rapporto stretto con il fiume che magari esiste da altre parti e il tracciato per le bici potrebbe costituire una grossa opportunità di sviluppo, non soltanto per garantire una maggiora fruibilità del luogo, ma per sistemare una volta per tutte la fascia che costeggia l’asta del Tevere, argomento che da anni e anni è sulla bocca di tutti ma per il quale poi all’atto pratico non è avvenuto nulla, nonostante in passato siano stati anche presentati progetti di riqualificazione. Intanto, tornando alla viabilità, è stata avvertita l’esigenza di dare compiuta attuazione alla previsione del piano strutturale in tempi brevi.

Il Comune ha pertanto deciso di dotarsi di un apposito strumento di pianificazione della mobilità, denominato Pums, all’interno del quale la previsione della nuova viabilità di collegamento con San Giustino contenuta nel piano strutturale potrà trovare un congruo inquadramento e la necessaria specificazione. E per San Giustino la nuova viabilità, alternativa a quella della vecchia statale 3 bis, può rappresentare un utile intervento integrativo al programma di opere di riorganizzazione e miglioramento della rete stradale comunale. Obiettivo comune è dunque quello della riorganizzazione e miglioramento della viabilità nei territori dei due centri. E comunque, l’esempio dato sia da considerare forte: due amministrazioni appartenenti a regioni e a schieramenti politici diversi che hanno deciso di mettere nero su bianco per trovare un accordo.