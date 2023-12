Rinnovare non sempre è migliorare

I sindaci, come noto, possono fare al massimo due mandati consecutivi. Negli ultimi mesi, diversi sindaci e presidenti di Regione si sono detti favorevoli a una modifica del sistema. Si tratta, naturalmente, di politici che sono al loro secondo mandato e vorrebbero ricandidarsi. L’estensione è giustificabile grazie alla maggiore democraticità della carica a cui serve un consenso diretto, insieme alla difficoltà crescente nel trovare candidati per i Comuni più piccoli. Finora, con lo sbarramento dei mandati, abbiamo avuto sindaci diversi ma non necessariamente più bravi dei precedenti. Ma siamo sicuri che se gli elettori avessero potuto non si sarebbero affidati a chi c’era già? Rinnovamento non sempre fa rima con miglioramento.