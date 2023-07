Rincari, allarme famiglie Il conto supera 1400 euro

di Gaia Papi

Bollette alle stelle, carrelli da capogiro. Un problema che impatta sulla vita delle famiglie e non risparmia quelle aretine. Qui gli aumenti si traducono in una spesa aggiuntiva annua per famiglia pari a 1465 euro. Calcolatrice alla mano, vuol dire circa 122 euro in più che escono ogni mese dalle casse domestiche. Sono i dati Istat riferiti al mese di giugno, in base ai quali l’Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica completa delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. In testa alla graduatoria, Genova dove l’inflazione tendenziale più alta d’Italia, pari a +8,5%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 1853 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento a Firenze, la quarta inflazione più elevata del Paese, +7,6% su giugno 2022, e un incremento di spesa pari a 1772 euro a famiglia. Sul gradino più basso c’è Grosseto che, pur avendo la stessa inflazione di Firenze, ha una spesa supplementare pari a 1713 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano, +6,3% e una stangata pari a 1710 euro. Secondo la graduatoria, Arezzo si assesta al trentasettesimo posto per la spesa annua: 1465euro, si diceva, rispetto allo scorso anno. Il peso dell’inflazione genera una conseguenza diretta: la diminuzione del potere d’acquisto, una svalutazione delle moneta e più in generale del valore reale delle proprie entrate.

Ad Arezzo l’inflazione nel mese di giugno vanta, si fa per dire, 6.5 punti percentuali. Superiore quindi a quella di Milano, pur al quarto posto per la spesa supplementare, e anche alla media nazionale che si assesta a 6.4%. Cifre che mettono in allarme, ma che, dati alla mano, tendono al ribasso rispetto allo scorso anno, quando a spingere l’inflazione a livelli record erano stati l’aumento dei costi energetici e di produzione, alimentati dagli effetti del conflitto in Ucraina. Nel 2022 del resto Arezzo aveva conquistato la maglia di città toscana più cara, in cui le famiglie avevano dovuto aggiungere al loro budget 528 euro per mettere in tavola pane, pasta, latte, carne e pesce rispetto ai 387 euro in più che avevano dovuto sborsare i residenti della provincia di Pisa, che risultava invece la più economica in Toscana. Insomma, Arezzo aveva dovuto sopportare una stangata da 1.939 euro e una inflazione media dell’8,6%.