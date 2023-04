Rinasce la “Tabaccaia” di Laterina. Diventerà una residenza per anziani

Arezzo, 26 aprile 2023 – La “Tabaccaia Boutourline” di Laterina verrà adibita ad Rsa con una capacità ricettiva di 80 posti. Un progetto molto importante, che consentirà di recuperare un vecchio volume esistente riqualificando l’intera area a valle del centro storico del paese e che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione che miglioreranno anche la sicurezza del tratto della SP2 Vecchia Aretina, dove sorgerà la struttura. L’ambizioso progetto sarà presentato alla cittadinanza il 4 maggio prossimo alle 18 al teatro comunale di Laterina. Oltre al Sindaco Simona Neri interverranno il legale rappresentante di Sereni Orizzonti Valentino Bortolussi, il project manager Andrea Marcato, il referente per la Regione Toscana di Sereni Orizzonti Iacopo Giglioli ed i progettisti Veronica Granelli, Antonio Artini e Pietro Boncompagni.

“Siamo arrivati alla fine del percorso autorizzativo di questa importantissima opera che offrirà un servizio nuovo per il nostro territorio – ha detto il sindaco Simona Neri – La Rsa La Tabaccaia sarà un nuovo punto di riferimento e di accoglienza di anziani non autosufficienti e supporto del servizio assistenziale locale, ma rappresenta anche un importantissimo intervento promotore di rilancio occupazionale. Vi troveranno impiego tante e differenti figure professionali, con ripercussioni positive sull’economia dell’intera area. Sono veramente orgogliosa che per la prima volta nella storia del nostro Comune siamo riusciti ad introdurre questo servizio assistenziale fondamentale, valorizzando e recuperando al contempo un comparto urbanistico degradato che verrà riqualificato nel migliore dei modi, senza nuovo consumo di suolo: sono sicura che rappresenterà una grande opportunità per i cittadini non autosufficienti e per le loro famiglie”.

Il progetto prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione per migliorare la sicurezza del tratto della SP2 Vecchia Aretina antistante la Residenza Sanitaria Assistita, dato che la sua realizzazione comporterà un incremento del traffico sia pedonale che carrabile. Lungo via Vecchia Aretina verrà realizzato un tratto di marciapiede attraverso il tombamento del fosso esistente, con una nuova illuminazione. Sarà integrato da un’area sosta per gli autobus collocata in prossimità all’accesso principale della nuova struttura. La tabaccaia è stata costruita nei primi anni del ‘900 con lo sviluppo della tabacchicoltura a Laterina, attività favorita dalle particolari condizioni climatiche e dalla disponibilità di grandi estensioni di terreno e rimase attiva fino agli anni ’80. Il recupero intende mantenere per quanto possibile inalterati i caratteri morfologici e tipologici di un edificio che appartiene al patrimonio di edilizia storica ed è parte integrante della memoria storica della Comunità di Laterina: a questo scopo, tra le opere di urbanizzazione, si prevede anche di riqualificare la strada Upina, che rappresenta un percorso storicizzato di collegamento con il centro di Laterina.