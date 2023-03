Rinasce il cavalcavia del degrado Partono i lavori sopra la stazione

di Francesco Tozzi

Al via i lavori che interesseranno il cavalcavia della stazione ferroviaria di Montevarchi. In partenza il restyling del ponte in ferro e calcestruzzo di proprietà comunale che collega piazza Guido Guerra con via Sugherella, attraversando i binari del treno. Il progetto prevede anche la ristrutturazione delle rampe di scale che si trovano ai lati opposti dell’infrastruttura. Gli interventi, ritenuti di massima urgenza per mettere in sicurezza le sezioni ammalorate, si sono resi necessari per via della presenza di parti fatiscenti, instabili e degradate sia nella struttura in ferro che in quella in calce. Visto il costo dell’opera inferiore al minimo di 150mila euro previsti per indire una gara d’appalto, i lavori saranno affidati direttamente alla ditta Sani Marcello srl che ha presentato un’offerta pari a circa 4600 euro. La ristrutturazione del cavalcavia che agevola il passaggio dal parco dei Cappuccini al centro storico è il punto di arrivo per un collegamento pedonale che ha subìto diverse modifiche nel tempo. Nel corso degli anni i panelli di rivestimento del ponte dall’architettura avveniristica sono stati rimossi da Ferrovie per ragioni di sicurezza. La struttura appare infatti come uno scheletro in ferro soltanto nella porzione di ponte che sovrasta i binari. La motivazione principale della rimozione, che ha messo ‘a nudo’ il sovrappasso, sembra ricadere sulla velocità dei convogli che si dirigono in stazione, i quali oggi corrono più spediti rispetto al passato.

Eventuali spostamenti d’aria, a lungo andare, avrebbero potuto provocare il distacco dei pannelli e perciò si è pensato di rimuoverli per sgombrare dal campo l’eventualità di potenziali incidenti. L’opera di riqualificazione si inserisce in una zona spesso interessata da atti di vandalismo: scritte sui muri, fari dell’illuminazione distrutti e vetri di protezione rotti. L’amministrazione, nel tempo, ha deciso di correre ai ripari installando nell’area impianti di video-sorveglianza, sia sul lato del parcheggio di via Sugherella utilizzato principalmente dai pendolari, sia dalla parte opposta in via dei Mille, per fungere da deterrente verso episodi di degrado. Le telecamere in città sono triplicate dal 2016 e, annuncio di pochi giorni fa, altre 10 troveranno una collocazione entro il 2024.